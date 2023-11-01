Учасниками схеми були посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України.

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Що відомо про схему

У ДБР повідомили, що організатором оборудки став колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.

Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили неправдиві дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали "клієнтам" поради та вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України.

Одна частина відповідала за "рекрутинг" клієнтів, а інша – за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" не перетиналися між собою для конспірації.

Більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

За наявною інформацією, фігуранти допомагали "розв'язувати питання" й в багатьох інших регіонах України.

Скільки коштували "послуги" ТЦК

Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї людини в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

За попередніми даними слідства, за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей.

Яке покарання загрожує зловмисникам

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України. Вони вилучили документацію та носії інформації, які підтверджують реалізацію схеми. Наразі триває досудове слідство, і працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили "послуги" зловмисників.

Наразі організатору та 6 особам з його "найближчого оточення" повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 та ст. 332 КК України. Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК, та у випадку виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

В СБУ додали, що загалом зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Міноборони України подякували СБУ та ДБР за виявлення нові схеми ухиляння від служби.

Дякуємо колегам із ДБР та СБУ, які виявили нові схеми ухиляння від служби у війську для потенційних призовників,

– мовиться в повідомленні відомства.

У Міністерстві додали, що повністю розділяють прагнення винищити корупцію в системі ТЦК та СП.