Правоохоронці підозрюють окремих посадовців міської ради у протиправній діяльності. Чи причетний до цього сам Андріїв – невідомо.

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Обшуки в Ужгороді

ЗМІ повідомляють, що СБУ 1 листопада проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва та Ужгородській міськраді. Повідомляється, що правоохоронці фіксують дані про протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.

СБУ завітало до Ужгородської міської ради / Віталій Глагола

Більше деталей візиту правоохоронців станом на зараз немає. Також наразі невідомо імена ймовірних причетних до незаконного виїзду.