Воздушная тревога распространилась также и на столицу Украины. 24 Канал следит за ситуацией.

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Почему объявили воздушную тревогу

09:36, 4 октября

Где сейчас объявлена воздушная тревога

По состоянию на 09:36 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

09:32, 4 октября

Есть угроза баллистики

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

09:30, 4 октября

В Киеве и Киевской области объявили тревогу

В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 09:22, минутой позже воздушная тревога распространилась и на Киевскую область.