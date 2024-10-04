Воздушная тревога распространилась также и на столицу Украины. 24 Канал следит за ситуацией.
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Почему объявили воздушную тревогу
09:36, 4 октября
Где сейчас объявлена воздушная тревога
По состоянию на 09:36 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
09:32, 4 октября
Есть угроза баллистики
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
09:30, 4 октября
В Киеве и Киевской области объявили тревогу
В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 09:22, минутой позже воздушная тревога распространилась и на Киевскую область.