Повітряна тривога поширилася також і на столицю України. 24 Канал слідкує за ситуацією.
Читайте також У Києві через падіння уламків "Шахеда" спалахнула пожежа в багатоповерхівці
Чому оголосили повітряну тривогу
09:36, 4 жовтня
Де зараз оголошена повітряна тривога
Станом на 09:36 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:
09:32, 4 жовтня
Є загроза балістики
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
09:30, 4 жовтня
У Києві та Київській області оголосили тривогу
У Києві сигнал тривоги пролунав о 09:22, хвилиною пізніше повітряна тривога поширилася й на Київську область.