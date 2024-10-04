Повітряна тривога поширилася також і на столицю України. 24 Канал слідкує за ситуацією.

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Чому оголосили повітряну тривогу

09:36, 4 жовтня Де зараз оголошена повітряна тривога Станом на 09:36 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

09:32, 4 жовтня Є загроза балістики Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.