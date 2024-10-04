Про це розповів мер міста Віталій Кличко, передає 24 Канал. У разі оголошення тривоги закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати у безпечне місце.

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Падіння уламків "Шахеда" у Києві

У Дарницькому районі загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає,

– написав Кличко о 00:16.

Вже невдовзі мер Києва додав, що під час збиття російського БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-поверхівки. Потерпілих немає, а загоряння було оперативно ліквідовано.

Зазначимо, що вибухи у Києві пролунали близько 23:43 3 жовтня. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога. За мить у КМВА уточнили, що вибухи пов'язані з роботою ППО по ворожих цілях.