Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у Києві була оголошена повітряна тривога.

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У Києві чули вибухи

О 23:01 на території Київської області оголосили повітряну тривогу, і вже о 23:31 небезпека зачепила й столицю. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку Києва та попереджали про можливість роботи протиповітряної оборони.

Вже о 23:43 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули у столиці.

У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

За мить у КМВА уточнили, що вибухи пов'язані з роботою ППО по ворожих цілях. "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – наголосили там.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони в області. Там порадили перебувати в укриттях до кінця тривоги.