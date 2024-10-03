Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Оборонці неба працюють по цілях.

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На Київщині можуть лунати вибухи

Орієнтовно о 23:01 на території Київської області пролунав сигнал повітряної тривоги, небезпека пов'язана з пуском Росією дронів-камікадзе типу "Шахед". Зауважимо, що у столиці тривогу оголосили лише о 23:31.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться у повідомленні КОВА.

Там також закликали дотримуватися інформаційної тиші. Нагадуємо, не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших оборонців неба.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, минулої ночі Київська область також зазнала атаки ударних дронів-камікадзе ворога. БпЛА надлітали й до Києва – кількома хвилями та в різній кількості. Проте жоден із російських дронів мети не досяг.