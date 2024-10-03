Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Защитники неба работают по целям.

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В Киевской области могут раздаваться взрывы

Ориентировочно в 23:01 на территории Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги, опасность связана с пуском Россией дронов-камикадзе типа "Шахед". Отметим, что в столице тревогу объявили только в 23:31.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении КОВА.

Там также призвали соблюдать информационную тишину. Напоминаем, не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников неба.

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Напомним, минувшей ночью Киевская область также подверглась атаке ударных дронов-камикадзе врага. БпЛА прилетали и в Киев – несколькими волнами и в разном количестве. Однако ни одна из российских дронов цели не достигла.