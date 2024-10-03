Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в Киеве была объявлена воздушная тревога.
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В Киеве слышали взрывы
В 23:01 на территории Киевской области объявили воздушную тревогу, и уже в 23:31 опасность задела и столицу. Воздушные силы сообщали о движении ударных БПЛА в направлении Киева и предупреждали о возможности работы противовоздушной обороны.
Уже в 23:43 появились первые сообщения о взрывах, слышавшихся в столице.
В Киеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Через мгновение в КМВА уточнили, что взрывы связаны с работой ПВО по враждебным целям. "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – отметили там.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
К слову, незадолго до этого в Киевской областной военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны в области. Там посоветовали находиться в укрытиях до конца тревоги.