Это значит, что людям срочно следует укрыться в убежищах.

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Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию. По возможности предупредить соседей, живущих рядом. Быстро одеться и одеть детей. Закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарик и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Как сообщил советник главы президента Алексей Арестович во время ночного брифинга, российские войска прекратили движение на западном направлении Киева и начали отступать. В то же время украинская армия наносит удары по врагу.

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