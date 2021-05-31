Автор документальной картины Михаил Бно-Айриян вместе с командой объездил десяток городов и пообщался с сотнями учеников, студентов и работников образовательной сферы в детских садах, городских и сельских школах, частных и государственных университетах, детской исправительной колонии, кадетской гимназии и профессиональных технических училищах. Вместе с героями автор искал ответы на вопросы: как учат и учатся, в том числе и там, где рядом идет война; как проходит реформа образования и какая система наиболее эффективна для Украины.

Если в основе государственной политики станет учитель, если сделать эту профессию престижной, если продолжать эти реформы, которые начинали осуществляться и проводить их дальше стабильно, то в 2045 году сегодняшние первоклассники будут уже 30-35 летними. Они станут молодым поколением, которое должно изменить нашу страну, сделать ее сильнее,

– поделился автор фильма "2045: Новая национальная идея" Михаил Бно-Айриян.

К созданию фильма присоединились также известные артисты, ученые, педагоги и лидеры мнений. Поэтому команда во время встречи с героями фильма пришла к выводу, что именно образование может сплотить вокруг себя всю страну и сделать ее по-настоящему сильной.

Сейчас у молодого поколения Украины очень большой потенциал. Если государство обратит внимание на образование. И к тому, что уже хорошего сделано в этом направлении, придаст еще какие-то усилия. Даже название фильма – "Новая национальная идея" – это как раз о том, что это могло бы стать новой национальной идеей, что могло бы помочь стране,

– подчеркнул режиссер "2045: Новая национальная идея" Виктор Гринчук.

Увидеть фильм можно будет уже через несколько дней. Картина "2045: Новая национальная идея" будет доступна для просмотра в интернете.