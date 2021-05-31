Автор документальної картини Михайло Бно-Айріян разом з командою об'їздив десяток міст та поспілкувалися з сотнями учнів, студентів і працівників освітньої сфери у дитячих садках, міських та сільських школах, приватних та державних університетах, дитячій виправній колонії, кадетській гімназії та професійних технічних училищах. Разом з героями автор шукав відповіді на питання: як навчають і навчаються, зокрема і там де поряд іде війна; як проходить реформа освіти і яка система найефективніша для України.

Якщо в основі державної політики стане вчитель, якщо зробити цю професію престижною, якщо продовжувати ці реформи, які починали здійснюватися і проводити їх далі стабільно, то у 2045 році сьогоднішні першачки будуть уже 30–35 річними. Вони стануть молодим поколінням, яке має змінити нашу країну, зробити її сильнішою,

– поділився автор фільму "2045: Нова національна ідея" Михайло Бно-Айріян.

До створення фільму долучились також відомі артисти, науковці, освітяни та лідери думок. Відтак команда під час зустрічі з героями фільму дійшла висновку, що саме освіта може згуртувати навколо себе всю країну і зробити її по-справжньому сильною.

Зараз у молодого покоління України дуже великий потенціал. Якщо держава зверне увагу на освіту. І до того, що вже хорошого зроблено в цьому напрямку додасть ще якихось зусиль. Навіть назва фільму – "Нова національна ідея" – це якраз про те, що це могло б стати новою національною ідеєю, що могло б допомогти країні,

– підкреслив режисер "2045: Нова національна ідея" Віктор Гринчук.

Побачити фільм вже можна буде за кілька днів. Картина "2045: Нова національна ідея" буде доступна для перегляду в інтернеті.