Киев продолжает усиливать оборону. В частности, защиту и охрану ключевых объектов критической инфраструктуры. Речь идет о тех, которые обеспечивают функционирование города – в частности, поставки света, воды, газа, тепловой энергии и других.

Читайте также В Киеве созданы волонтерские группы спасателей, – Кличко

Кличко показал видео с присяги бойцов роты для охраны критической инфраструктуры.

Враг продолжает обстреливать украинские города. Неоднократно предпринимались попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в том числе, и 7 депутатов Киевсовета,

– сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что бойцы отдельной роты приняли присягу на верность народу Украины.

"Сегодня бойцы, защищающие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу на верность народу Украины. Они уже прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного состояния. Город тесно сотрудничает с руководством сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех сферах. Вместе выстоим и победим! Слава Украине!", – подытожил Кличко.

Вас может заинтересовать – Папа Римский может посетить военный Киев: смотрите видео