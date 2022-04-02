Київ продовжує посилювати оборону. Зокрема, захист і охорону ключових об‘єктів критичної інфраструктури. Йдеться про тих, що забезпечують функціонування міста – зокрема, постачання світла, води, газу, теплової енергії та інших.

Читайте також У Києві створені волонтерські групи рятувальників, – Кличко

Кличко показав відео з присяги бійців роти для охорони об’єктів критичної інфраструктури.

Київ продовжує посилювати оборону. Зокрема, захист і охорону ключових об‘єктів критичної інфраструктури. Йдеться про тих, що забезпечують функціонування міста – зокрема, постачання світла, води, газу, теплової енергії та інших.

Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Неодноразово були намагання пошкодити і об‘єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці. Щоб взяти їх під надійний захист, в Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини. Служать у ній, зокрема, і 7 депутатів Київради,

– сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що бійці окремої роти прийняли присягу на вірність народу України.

"Сьогодні бійці, які обороняють об‘єкти критичної інфраструктури столиці, прийняли присягу на вірність народу України. Вони вже пройшли навчання та мають необхідний практичний досвід і навички захисту таких об’єктів в умовах воєнного стану. Місто тісно співпрацює з керівництвом сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці в усіх сферах. Разом вистоїмо і переможемо! Слава Україні!", – підсумував Кличко.

Вас може зацікавити – Папа Римський може відвідати воєнний Київ: дивіться відео