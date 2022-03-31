Він розповів про киян, які на волонтерських засадах приєднались до рятувальної служби.

Читайте також Як Володимир і Віталій Клички стали символом опору Києва, – головна стаття видання "Newsweek"

Сьогодні відвідав одну з пожежно-рятувальних частин столиці. Подякував нашим рятувальникам за їх складну і надзвичайно важливу роботу. Щодня вони гасять пожежі, розбирають завали постраждалих від обстрілів будівель, рятують життя киян,

– повідомив Кличко.

Він поспілкувався з волонтерами, які тренуються на базі пожежної частини.

Він розповів, що волонтерів навчають надавати першу медичну допомогу постраждалим, розбирати завали й рятувати з-під них людей та користуватися аварійно-рятувальним обладнанням.

У кожному районі столиці створені такі волонтерські групи рятувальників. І щодня до них долучаються нові волонтери, які хочуть бути корисними своєму місту в цей складний час. Разом ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!,

– наголосив Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що місто робить все для сучасного оснащення і технічного забезпечення роботи підрозділів рятувальників.

"Сьогодні в Київ із Данії надійшли три спеціально оснащених пожежно-рятувальних авто, які столиця отримала безкоштовно", – повідомив мер столиці.

Вас може зацікавити – Якщо РФ не зупинити, інші можуть розпочати аналогічну війну, – Зеленський: дивіться відео