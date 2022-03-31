Він розповів про киян, які на волонтерських засадах приєднались до рятувальної служби.
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Сьогодні відвідав одну з пожежно-рятувальних частин столиці. Подякував нашим рятувальникам за їх складну і надзвичайно важливу роботу. Щодня вони гасять пожежі, розбирають завали постраждалих від обстрілів будівель, рятують життя киян,
– повідомив Кличко.
Він поспілкувався з волонтерами, які тренуються на базі пожежної частини.
Він розповів, що волонтерів навчають надавати першу медичну допомогу постраждалим, розбирати завали й рятувати з-під них людей та користуватися аварійно-рятувальним обладнанням.
У кожному районі столиці створені такі волонтерські групи рятувальників. І щодня до них долучаються нові волонтери, які хочуть бути корисними своєму місту в цей складний час. Разом ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!,
– наголосив Віталій Кличко.
Кличко зазначив, що місто робить все для сучасного оснащення і технічного забезпечення роботи підрозділів рятувальників.
"Сьогодні в Київ із Данії надійшли три спеціально оснащених пожежно-рятувальних авто, які столиця отримала безкоштовно", – повідомив мер столиці.
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