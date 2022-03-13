Всем гражданам следует немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Это может уберечь вам жизнь.

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Сирены во всех городах начали раздаваться примерно в 11 часов. В убежищах следует находиться до тех пор, пока не получите соответствующее сообщение с указаниями об отбое.

Агоритм действий, если услышали сирены:

включите радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

возьмите "тревожный рюкзак" и быстро, но без паники идите к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.