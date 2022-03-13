Усім громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту. Це може вберегти вам життя.

Увага У Сєвєредонецьку тривають обстріли, – Верещук про те, чи буде евакуація

Сирени у всіх містах почали лунати приблизно об 11 годині. В сховищах слід перебувати, допоки не отримаєте відповідне повідомлення з вказівками про відбій.

Алгоритм дій, якщо почули сирени:

увімкніть радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

візьміть "тривожний рюкзак" та швидко, але без паніки ідіть до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.