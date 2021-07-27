В составе мороженого обнаружили запрещенное вещество – этиленоксид. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, опасное мороженое появилось в супермаркетах Metro Cash & Carry.
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Согласно закону, всю партию этого продукта должны немедленно изъять из продажи.
О каком мороженом говорится
Его производят в Румынии и в состав входит этиленоксид – яд, который отрицательно действует на животных и людей.
Он имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка была обнаружена в некоторых видах мороженого Mars.
Мороженое с ядом / tesco.com
Стоит отметить, что на упаковке производителем указана Франция, однако привозят его именно из Румынии. В составе этого продукта также был обнаружен стабилизатор, который также очень вреден для здоровья.
Что такое этиленоксид
Это химическое вещество, которое используется в медицине для дезинфекции инструментов. Для внутреннего использования оно очень опасно и может вызвать сильное отравление. Проявления такого отравления:
- сильная головная боль,
- одышка,
- тошнота,
- рвота.
Стоит отметить, что ранее это мороженое было обнаружено и в других городах Украины. Несколько дней назад специалисты предупредили о появлении опасного продукта в супермаркетах Харькова.