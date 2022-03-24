Речь идет, в частности, об укреплении безопасности возле памятника Самсону и защите памятника Владимиру. На днях приступят к работе возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.

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Что в планах

Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права. Также Департамент ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, зданий, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

Город благодарит общественность, которая приобщается к защите памятников и культурных объектов от возможного уничтожения российскими оккупантами. В частности, силами активистов осуществлены работы в Театре на Подоле, защищены мозаики на фуникулере,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Киев обращается ко всем небезразличным представителям строительного бизнеса с просьбой приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

Среди актуальных нужд:

специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора.

леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана.

дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

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