Жителей городов призывают срочно бежать в укрытие.

Важно Зеленский назначил председателем Киевской военной администрации генерала Николая Жирнова

Если вы услышали сигнал тревожных сирен, нужно:

  • включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;
  • подготовить медицинскую аптечку и документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
  • выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в доме и уплотнить их;
  • уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

ВСУ

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