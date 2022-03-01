Жителей городов призывают срочно бежать в укрытие.
Важно Зеленский назначил председателем Киевской военной администрации генерала Николая Жирнова
Если вы услышали сигнал тревожных сирен, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку и документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в доме и уплотнить их;
- уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.
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