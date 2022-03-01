Президент отметил, что оборона столицы – превыше всего.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступ к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаевич,

– сообщил Зеленский.

Видеообращение Владимира Зеленского:

Что известно о Николае Жирнове Жирнов – генерал-майор Вооруженных Сил Украины, командующий Командованием сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Имеет орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, который получил в 2014 году за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!