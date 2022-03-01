Президент зазначив, що оборона столиці – понад усе.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступ до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович,

– повідомив Зеленський.

Відеозвернення Володимира Зеленського:

Що відомо про Миколу Жирнова Жирнов – генерал-майор Збройних сил України, командувач Командування сил підтримки Збройних Сил України. Має орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, який отримав у 2014 році за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за вірність військовій присязі під час російсько-української війни

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