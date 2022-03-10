Около 8:39 в Киеве, Виннице, а также Житомире прозвучали воздушные тревоги. Жителей городов призываем отправиться в убежища.

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Отметим, что находиться в укрытии необходимо, пока вы не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги.

Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

По возможности предупредить соседей, которые живут рядом.

Быстро одеться и одеть детей.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и самым коротким путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

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