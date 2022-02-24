Очевидцы обнародовали видео, как посреди города раздаются сирены. В телеграм-канале "Общественного" комментаторы также извещают, что в некоторых регионах слышны сирены.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В КГГА в частности экстренно сообщили, что зафиксирована воздушная угроза! Всех просят срочно проследовать в укрытие гражданской защиты! Ссылки, где расположены укрытия, читайте здесь.

Также Общественное показало, как киевляне с чемоданами и самым необходимым скрываются в метро города.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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