Возобновлено движение трамваев №1 и №5

Пресс-служба КГГА 19 апреля сообщила о возобновлении трамвайных маршрутов №1 и №5.

Примечательно Улицу Бучи, где была колонна разбитой техники, отчистили до неузнаваемости: фото

Движение скоростных трамваев

Трамвай №1 – от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной (интервал движения 12 минут);

Трамвай №5 – от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2" (интервал движения 20 минут).

Добавим, что в Киеве продлено время работы общественного транспорта. Сообщается, что наземный транспорт работает с 7:00 до 21:00.

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Відновлено рух трамваїв № 1 та № 5

Пресслужба КМДА 19-го квітня повідомила про відновлення трамвайних маршрутів № 1 та № 5.

Варте уваги Вулицю Бучі, де була колона розбитої техніки, відчистили до невпізнаваності: фото

Рух швидкісних трамваїв

Трамвай № 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної (інтервал руху 12 хвилин);

Трамвай № 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2" (інтервал руху 20 хвилин).

Додамо, що в Києві продовжено час роботи громадського транспорту. Повідомляється, що наземний транспорт працює із 7:00 до 21:00.

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