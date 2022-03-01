О сигнале тревоги сообщили 1 марта в 15:39. Когда раздался сигнал сирены не паникуйте, поскольку всегда это заблаговременное предупреждение. Просто взвешенно действуйте и сделайте все, чтобы прийти самому и довести близких к безопасному месту.
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Будьте осторожны
Когда в вашем городе раздаются сирены угроза точно есть. Тревогу объявляют, когда оккупанты запустили ракеты.
Точную цель никогда невозможно предугадать. Поэтому необходимо всегда спускаться в укрытие.
Все укрытия Киева на интерактивной карте / Карта google
Что делать, когда воздушная тревога / Изображение Центра стратегических коммуникаций
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