Всех жителей просят срочно укрыться в укрытиях гражданской защиты. Сирены начали раздаваться примерно в 19:50.

Внимание В критических городах Киевщины до сих пор находится примерно 4 тысячи "заложников России"

В последний раз в столице их слышали примерно в 3 часа дня.

Важно – не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги. Его подадут, когда возвращаться домой будет безопасно.

ВСУ

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