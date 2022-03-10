Сирены включили примерно в 12:51.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Что делать во время сирены

Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.

Помогите спрятаться людям с инвалидностью и старикам. Речь не только о родных, но и о соседях.

Захватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.

Выходить из укрытия можно только после соответствующего уведомления о безопасности.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание – Что делать, когда услышали сигнал сирены: смотрите видео