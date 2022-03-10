Сирены включили примерно в 12:51.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны
Что делать во время сирены
- Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.
- Помогите спрятаться людям с инвалидностью и старикам. Речь не только о родных, но и о соседях.
- Захватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.
- Выходить из укрытия можно только после соответствующего уведомления о безопасности.
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Обратите внимание – Что делать, когда услышали сигнал сирены: смотрите видео