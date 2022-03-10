Об этом около 04:23 10 марта сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

– отметили в КГГА.

Отмечаем, в городе раздаются сирены, сообщающие воздушную тревогу. Жители Киева должны найти ближайшее укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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