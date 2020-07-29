В Киеве на улице Грушевского провалился асфальт. Дорожное покрытие разрушилось сразу возле здания Верховной Рады.

Асфальт провалился из-за прорыва трубы

Причиной повреждения стал прорыв трубы под дорогой. Об этом сообщили в КП ДЭУ Печерского района "Киевавтодора" в фейсбуке.

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Пострадал участок – на углу улиц Грушевского и Шелковичной.

В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района было выявлено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью улицы Михаила Грушевского, 20,

– говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отмечают, случай возле Верховной Рады – не единичный. Ведь в столице сильно изношены инженерные сети. В результате – разрушается асфальт.

Ремонтные работы уже запланировали

Об аварии сообщили балансодержателю сетей. Ремонтные работы уже запланировали. Сколько именно времени будут ликвидировать последствия прорыва трубы – пока неизвестно.

Асфальт провалился на углу Грушевского и Шелковичной / Фото "Киевавтодора"

Под дорожным полотном прорвало трубу / Фото "Киевавтодора"

Ремонтные работы уже запланировали / Фото "Киевавтодора"