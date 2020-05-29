98% мостов, обследованных Укравтодором, неисправны
В Укравтодоре обследовали 35% всех мостов в стране. Только 2% из них находятся в полностью исправном состоянии.
В основном мосты в Украине старые, их построили еще в 60-70-х годах, заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, пишет Интерфакс-Украина.
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В общем обследовали 35% из имеющихся более 16 тысяч мостов и сооружений,
– отметил Кубраков.
В каком состоянии находятся обследованные мосты
- 2% мостов находятся в исправном состоянии;
- 10,6% – ограниченно исправны;
- 57,8% – дееспособные;
- 26,9% – ограниченно дееспособные;
- 2,7% - недееспособны в принципе.
Что известно об осмотре мостов
- Глава "Укравтодора" добавил, что в Украине есть 16 155 искусственных сооружений, которые попадают в категорию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе.
- Из них осмотрели лишь 5 631 сооружение.
- Из обследованных мостов 71% – государственных, 15% – местных сооружений.
- Только 36% отвечают современным стандартам крупногабаритных параметров.
Обратите внимание! На Днепропетровщине 20 мая обвалился автомобильный мост. В то время по нему двигался грузовик. Инцидент произошел в селе Алексеевка, что неподалеку от Никополя.