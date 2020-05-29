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98% мостов, обследованных Укравтодором, неисправны

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Сколько в Украине исправных мостов: количество критическое
В Укравтодоре назвали процент исправных мостов / tsn.ua

В Укравтодоре обследовали 35% всех мостов в стране. Только 2% из них находятся в полностью исправном состоянии.

В основном мосты в Украине старые, их построили еще в 60-70-х годах, заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, пишет Интерфакс-Украина.

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В общем обследовали 35% из имеющихся более 16 тысяч мостов и сооружений,
– отметил Кубраков.

В каком состоянии находятся обследованные мосты

  • 2% мостов находятся в исправном состоянии;
  • 10,6% – ограниченно исправны;
  • 57,8% – дееспособные;
  • 26,9% – ограниченно дееспособные;
  • 2,7% - недееспособны в принципе.

Что известно об осмотре мостов

  • Глава "Укравтодора" добавил, что в Украине есть 16 155 искусственных сооружений, которые попадают в категорию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе.
  • Из них осмотрели лишь 5 631 сооружение.
  • Из обследованных мостов 71% – государственных, 15% – местных сооружений.
  • Только 36% отвечают современным стандартам крупногабаритных параметров.

Обратите внимание! На Днепропетровщине 20 мая обвалился автомобильный мост. В то время по нему двигался грузовик. Инцидент произошел в селе Алексеевка, что неподалеку от Никополя.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Укравтодор
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