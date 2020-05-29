98% мостов, обследованных Укравтодором, неисправны

В Укравтодоре обследовали 35% всех мостов в стране. Только 2% из них находятся в полностью исправном состоянии.

В основном мосты в Украине старые, их построили еще в 60-70-х годах, заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, пишет Интерфакс-Украина.

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В общем обследовали 35% из имеющихся более 16 тысяч мостов и сооружений,

– отметил Кубраков.

В каком состоянии находятся обследованные мосты

2% мостов находятся в исправном состоянии;

10,6% – ограниченно исправны;

57,8% – дееспособные;

26,9% – ограниченно дееспособные;

2,7% - недееспособны в принципе.

Что известно об осмотре мостов

Глава "Укравтодора" добавил, что в Украине есть 16 155 искусственных сооружений, которые попадают в категорию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе.

Из них осмотрели лишь 5 631 сооружение.

Из обследованных мостов 71% – государственных, 15% – местных сооружений.

Только 36% отвечают современным стандартам крупногабаритных параметров.

Обратите внимание! На Днепропетровщине 20 мая обвалился автомобильный мост. В то время по нему двигался грузовик. Инцидент произошел в селе Алексеевка, что неподалеку от Никополя.