Ситуація критична: в Укравтодорі назвали відсоток справних мостів

В Укравтодорі обстежили 35% усіх мостів у країні. Лише 2% з них перебувають у повністю справному стані.

Здебільшого мости в Україні старі, їх збудували ще у 60 – 70-их роках, заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков, пише Інтерфакс-Україна.

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Загалом обстежили 35% з наявних понад 16 тисячі мостів і споруд,

– наголосив Кубраков.

В якому стані перебувають обстежені мости

2% мостів перебувають у справному стані;

10,6% – обмежено справні;

57,8% – дієздатні;

26,9% – обмежено дієздатні;

2,7% – недієздатні в принципі.

Що відомо про огляд мостів

Голова "Укравтодору" додав, що Україні є 16 155 штучних споруд, які потрапляють до категорії "мости" у відповідній державній цільовій програмі.

З них оглянули лише 5 631 споруду.

З обстежених мостів 71% – державних, 15% – місцевих споруд.

Тільки 36% відповідають сучасним стандартам щодо великогабаритних параметрів.

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