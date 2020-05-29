Ситуація критична: в Укравтодорі назвали відсоток справних мостів
В Укравтодорі обстежили 35% усіх мостів у країні. Лише 2% з них перебувають у повністю справному стані.
Здебільшого мости в Україні старі, їх збудували ще у 60 – 70-их роках, заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков, пише Інтерфакс-Україна.
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Загалом обстежили 35% з наявних понад 16 тисячі мостів і споруд,
– наголосив Кубраков.
В якому стані перебувають обстежені мости
- 2% мостів перебувають у справному стані;
- 10,6% – обмежено справні;
- 57,8% – дієздатні;
- 26,9% – обмежено дієздатні;
- 2,7% – недієздатні в принципі.
Що відомо про огляд мостів
- Голова "Укравтодору" додав, що Україні є 16 155 штучних споруд, які потрапляють до категорії "мости" у відповідній державній цільовій програмі.
- З них оглянули лише 5 631 споруду.
- З обстежених мостів 71% – державних, 15% – місцевих споруд.
- Тільки 36% відповідають сучасним стандартам щодо великогабаритних параметрів.
Зверніть увагу! На Дніпропетровщині 20 травня обвалився автомобільний міст. У той час ним рухалася вантажівка. Інцидент трапився в селі Олексіївка, що неподалік Нікополя.