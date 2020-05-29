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Ситуація критична: в Укравтодорі назвали відсоток справних мостів

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Скільки в Україні справних мостів: кількість критична
В Укравтодорі назвали відсоток справних мостів / tsn.ua

В Укравтодорі обстежили 35% усіх мостів у країні. Лише 2% з них перебувають у повністю справному стані.

Здебільшого мости в Україні старі, їх збудували ще у 60 – 70-их роках, заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков, пише Інтерфакс-Україна.

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Загалом обстежили 35% з наявних понад 16 тисячі мостів і споруд,
– наголосив Кубраков.

В якому стані перебувають обстежені мости

  • 2% мостів перебувають у справному стані;
  • 10,6% – обмежено справні;
  • 57,8% – дієздатні;
  • 26,9% – обмежено дієздатні;
  • 2,7% – недієздатні в принципі.

Що відомо про огляд мостів

  • Голова "Укравтодору" додав, що Україні є 16 155 штучних споруд, які потрапляють до категорії "мости" у відповідній державній цільовій програмі.
  • З них оглянули лише 5 631 споруду.
  • З обстежених мостів 71% – державних, 15% – місцевих споруд.
  • Тільки 36% відповідають сучасним стандартам щодо великогабаритних параметрів.

Зверніть увагу! На Дніпропетровщині 20 травня обвалився автомобільний міст. У той час ним рухалася вантажівка. Інцидент трапився в селі Олексіївка, що неподалік Нікополя.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Укравтодор Новини України
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