В список номинантов попали ряд политиков, чиновников и СМИ. Антипремии получили те, кто по результатам голосования оказался "самым достойным".

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Номинация "Сексистский материал"

В перечень "номинантов" вошли 3 интернет-издания, 2 телеканала и одно региональное СМИ. Среди них:

"Коментарі" за статью о запуске опроса "Самые сексуальные народные депутаты";

за статью о запуске опроса "Самые сексуальные народные депутаты"; "Хвиля" и автор Всеволод Непогодин за материал "Украинская женщина как убийца семьи" с негативными оскорблениями, нецензурной лексикой и гендерными стереотипами;

и автор Всеволод Непогодин за материал "Украинская женщина как убийца семьи" с негативными оскорблениями, нецензурной лексикой и гендерными стереотипами; "Радіотрек" за материал Максима Розенко "Изнасиловал!? "Молодой красавец-хореограф, по которому упадали стаи учениц", который полностью оправдывает злоумышленника и всю вину перекладывает на потерпевшую.

за материал Максима Розенко "Изнасиловал!? "Молодой красавец-хореограф, по которому упадали стаи учениц", который полностью оправдывает злоумышленника и всю вину перекладывает на потерпевшую. "Події Закарпаття" и Василий Сочка за публикацию "Закарпатские леса получили новую красавицу-руководителя" с объективизацией женщины и предубеждениями относительно ее компетентности.

и Василий Сочка за публикацию "Закарпатские леса получили новую красавицу-руководителя" с объективизацией женщины и предубеждениями относительно ее компетентности. Канал "Україна" и автор Александра Красновская за публикацию "Мужчины на шоу "Я везу тебе красоту" рассказали, как реагируют на большую грудь" с рекомендациями для женщин, как "правильно одеваться".

и автор Александра Красновская за публикацию "Мужчины на шоу "Я везу тебе красоту" рассказали, как реагируют на большую грудь" с рекомендациями для женщин, как "правильно одеваться". Канал "1+1" и спецпроект "Код доступа" с ведущей Людмилой Бадалян, который содержит много гендерных стереотипов в отношении мужчин и женщин.

Победу одержало интернет-издание "Радіотрек" и Максим Розенко за попытки полностью оправдать хореографа из Кривого Рога, которого подозревали в изнасиловании выпускницы.

Номинация "Сексистское высказывание"

За победу в этой номинации соревновались 2 нардепа и 2 чиновника. Среди них:

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива по "рекомендации" журналисткам в кулуарах Верховной рады "записаться в фан-клуб его полового органа". Также он не стеснялся признать, что является сексистом.

по "рекомендации" журналисткам в кулуарах Верховной рады "записаться в фан-клуб его полового органа". Также он не стеснялся признать, что является сексистом. Нардеп от "Европейской солидарности" Сергей Рудик, который скептически прокомментировал выступление своей коллеги из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой. В своих высказываниях он подчеркивал ее пол и поэтому ставил под сомнение ее компетентность.

который скептически прокомментировал выступление своей коллеги из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой. В своих высказываниях он подчеркивал ее пол и поэтому ставил под сомнение ее компетентность. Секретарь Коростышевского городского совета на Житомирщине Юрий Сарапийчук , который обругал депутата Юлию Юзефович, но в завершение добавил "Я уважаю вас как женщину".

, который обругал депутата Юлию Юзефович, но в завершение добавил "Я уважаю вас как женщину". Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, который во время выступления на форуме "Украина 30" использовал образ женщины для "рекламы" региона, в частности на слайдах презентации.

В этой номинации лучшим признали Юрия Сарапийчука и его "уважение как к женщине". Ему удалось превзойти скандального Илью Киву, по мнению участников голосования.

"Морализатор года"

За "победу" в этой номинации боролись лишь трое кандидатов, среди которых:

Пресс-служба Херсонской полиции за сообщение о составлении протокола на маму, из-за того что отец привел ребенка на площадку и оставил его там на несколько часов;

за сообщение о составлении протокола на маму, из-за того что отец привел ребенка на площадку и оставил его там на несколько часов; Пресс-служба Нацполиции за информацию о наказании матери, которая оставила сына на отца, но ребенок решил пойти искать ее.

за информацию о наказании матери, которая оставила сына на отца, но ребенок решил пойти искать ее. Полтавский священник и депутат Александр Дедюхин. Который назвал "недоразвитыми личностями" женщин, поддерживающих аборты и право распоряжаться собственным телом.

Награду в этой номинации получила пресс-служба Херсонской полиции и протокол на мать за проступок отца.

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