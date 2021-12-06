Инцидент случился как раз тогда, когда журналистка, вероятно, записывала стендап. Видео конфликта снял на камеру оператор канала.

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В Мариуполе нетрезвый мужчина препятствовал съемке

В Мариуполе во время съемок возле ледового дворца к журналистке пристал мужчина сомнительного вида, который случайно попал в кадр,

– говорится в сообщении.

Сам мужчина выходить из кадра не хотел и начал ссориться с журналисткой и оператором, которые работали. Ведущая просила мужчину отойти, однако столкнулась с бранью.

Мужчина не сразу ушел из камеры да еще говорил, чтобы оператор "забрал свет свой".

Во время съемки работе журналистки мешал нетрезвый мужчина: смотрите видео

Кратко о последних подобных инцидентах

В августе 2021 года люди сняли видео, на котором пассажиры электрички из Харькова до Золочева нарушали общественный порядок. В частности они ругались, пили алкоголь и угрожали людям избить их. Зато проводница на все это не реагировала.

29 ноября на Волыни в маршрутке произошла драка между двумя пассажирками. Причина – одна из них не захотела надеть маску.

Кстати, Укрзализныця советовала пассажирам, как "избавиться" от нетрезвого или надоедливого соседа в поезде. Подробнее читайте здесь.

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