Инцидент случился 18 октября в городской маршрутке №69. Очевидцам удалось снять конфликт на видео.

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В Запорожье произошла драка в маршрутке

На нем слышно, как пассажиры ссорятся с мужчиной, который вошел в салон маршрутного такси без защитной маски. Они сначала призвали водителя вызвать полицию, а затем решили выгнать мужчину в кепке самостоятельно.

На протяжении всего видео слышно, как пассажиры обзывают "антимасочника" нецензурными словами. Зато он лишь улыбался в ответ. Впоследствии пассажир в очках ногами вытолкал мужчину из салона.

Обратите внимание! С 18 октября Запорожье перешло в красную зону карантинных ограничений, поэтому маски в транспорте являются обязательными для всех пассажиров.

Пользователи сети активно обсуждают инцидент:

"Еще бы они сами маску правильно носили – тогда хорошо. А так – просто быдло-движ";

"Думаю, дело в том, что он всех задерживал";

"Смотрю видео, стыдно почему-то мне, а не тем, кто в маршрутке";

"Это уже не люди, реально сдурели";

"Противно смотреть, одни матерные слова, жаль, что у нас такой народ".

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