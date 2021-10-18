Інцидент трапився 18 жовтня у міській маршрутці №69. Очевидцям вдалось зняти конфлікт на відео.

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У Запоріжжі сталась бійка у маршрутці

На ньому чути, як пасажири сваряться із чоловіком, який увійшов до салону маршрутного таксі без захисної маски. Вони спочатку закликали водія викликати поліцію, а згодом вирішити вигнати чоловіка у кепці самотужки.

Протягом усього відео чути, як пасажири обзивають "антимасочника" нецензурними словами. Натомість він лише посміхався у відповідь. Згодом пасажир в окулярах ногами випхав чоловіка з салону.

Зверніть увагу! З 18 жовтня Запоріжжя перейшло у червону зону карантинних обмежень, тож маски у транспорті є обов'язковими для усіх пасажирів.

Користувачі мережі активно обговорюють інцидент:

"Ще б вони самі маску правильно носили – тоді добре. А так – просто бидло-двіж";

"Думаю, річ у тому, що він всіх затримував";

"Дивлюся відео, соромно чомусь мені, а не тим, хто в маршрутці";

"Це вже не люди, реально здуріли";

"Противно дивитися, одні матюки, шкода, що у нас такий народ".

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