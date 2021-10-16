Місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 жовтня провела позачергове засідання. На ньому затвердили перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню коронавірусу.

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Нові карантинні обмеження у Запоріжжі

З 18 жовтня у Запоріжжі почне діяти червоний рівень епідемічної небезпеки.

У зв'язку з цим у місті додатково забороняють

  • роботу закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою;
  • роботу ТРЦ, непродовольчих ринків, розважальних закладів й магазинів, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.
  • перукарням та іншим закладам з надання послуг дозволено приймати відвідувачів лише за попереднім записом.

У міськраді наголосили, що буде посилений контроль за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів, а також виконанням карантинних вимог під час здійснення пасажирських перевезень.

Нагадаємо, окрім Запорізької області, з 18 жовтня червона карантинна зона почне діяти й на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Ситуація з COVID-19 на Запоріжжі

  • Протягом 15 жовтня коронавірус підтвердили у 917 жителів Запорізької області. Загалом від початку епідемії недугу діагностували у 125 380 людей, одужати вдалося 107 811 особами, померли – 2 883.
  • Щодо ситуації із вакцинацією на Запоріжжі, то наразі щеплення зробили 289 837 жителям області (17,54%), з них дві дози отримали 215 440 людей (13,03%).