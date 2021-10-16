Місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 жовтня провела позачергове засідання. На ньому затвердили перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню коронавірусу.

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Нові карантинні обмеження у Запоріжжі

З 18 жовтня у Запоріжжі почне діяти червоний рівень епідемічної небезпеки.

У зв'язку з цим у місті додатково забороняють

роботу закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою;

роботу ТРЦ, непродовольчих ринків, розважальних закладів й магазинів, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.

перукарням та іншим закладам з надання послуг дозволено приймати відвідувачів лише за попереднім записом.

У міськраді наголосили, що буде посилений контроль за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів, а також виконанням карантинних вимог під час здійснення пасажирських перевезень.

Нагадаємо, окрім Запорізької області, з 18 жовтня червона карантинна зона почне діяти й на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Ситуація з COVID-19 на Запоріжжі