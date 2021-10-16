Местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 16 октября провела внеочередное заседание. На нем утвердили перечень жестких карантинных ограничений, призванных помешать быстрому распространению коронавируса.
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Новые карантин в Запорожье
С 18 октября в Запорожье начнет действовать красный уровень эпидемической опасности.
В связи с этим в городе дополнительно запрещают
- работу заведений общественного питания, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой;
- работу ТРЦ, непродовольственных рынков, развлекательных заведений и магазинов, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.
- парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.
В горсовете отметили, что будет усилен контроль за соблюдением санитарного законодательства и осуществлением противоэпидемических мероприятий, а также выполнением карантинных требований при осуществлении пассажирских перевозок.
Напомним, кроме Запорожской области, с 18 октября красная карантинная зона начнет действовать и в Одесской области, Донецкой и Днепропетровской.
Ситуация с COVID-19 в Запорожье
- В течение 15 октября коронавирус подтвердили в 917 жителей Запорожской области. Всего с начала эпидемии болезнь диагностировали у 125 380 человек, выздороветь удалось 107 811 людям, умерли – 2883.
- Что касается ситуации с вакцинацией в Запорожье, то сейчас прививки сделали 289 837 жителям области (17,54%), из них две дозы получили 215 440 человек (13,03%).