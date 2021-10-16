Местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 16 октября провела внеочередное заседание. На нем утвердили перечень жестких карантинных ограничений, призванных помешать быстрому распространению коронавируса.

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Новые карантин в Запорожье

С 18 октября в Запорожье начнет действовать красный уровень эпидемической опасности.

В связи с этим в городе дополнительно запрещают

работу заведений общественного питания, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой;

работу ТРЦ, непродовольственных рынков, развлекательных заведений и магазинов, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

В горсовете отметили, что будет усилен контроль за соблюдением санитарного законодательства и осуществлением противоэпидемических мероприятий, а также выполнением карантинных требований при осуществлении пассажирских перевозок.

Напомним, кроме Запорожской области, с 18 октября красная карантинная зона начнет действовать и в Одесской области, Донецкой и Днепропетровской.

Ситуация с COVID-19 в Запорожье