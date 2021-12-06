Інцидент трапився якраз тоді, коли журналістка, ймовірно, записувала стендап. Відео конфлікту зняв на камеру оператор каналу.

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В Маріуполі нетверезий чоловік перешкоджав зйомці

У Маріуполі під час зйомок біля льодового палацу до журналістки пристав чоловік сумнівного вигляду, який випадково потрапив у кадр,

– мовиться у повідомленні.

Сам чоловік виходити з кадру не хотів й почав сваритись з журналісткою та оператором, які працювали. Ведуча просила чоловіка відійти, проте зіткнулась з лайкою.

Чоловік не відразу пішов з камери та ще говорив, щоб оператор "забрав світло своє".

Під час зйомки роботі журналістки заважав нетверезий чоловік: дивіться відео

Коротко про останні подібні інциденти

У серпні 2021 року люди зняли відео, на якому пасажири електрички з Харкова до Золочева порушували громадський порядок. Зокрема вони лаялись, пили алкоголь та погрожували людям побити їх. Натомість провідниця на все це не реагувала.

29 листопада на Волині в маршрутці сталася бійка між двома пасажирками. Причина – одна з них не захотіла вдягнути маску.

До речі, Укрзалізниця радила пасаджирам, як "здихатися" нетверезого чи надокучливого сусіда в потязі. Детальніше читайте тут.

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