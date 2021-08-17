Про те, як позбутися неприємного сусіда у потязі та почуватися в безпеці, в ефірі розповів керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко.

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Шевченко зазначив, що в Укрзалізниці посилили заходи безпеки й тільки протягом липня за порушення громадського порядку висадили з поїздів 53 пасажирів.

Що робити, аби порушника висадили з поїзда

Насамперед надати відповідний сигнал провідникові – він їздить у першому купе при вході в вагон. У нових вагонах є навіть кнопка виклику провідника.

Для нього, як і для начальника поїзда, існує цілий алгоритм дій на ці випадки.

Спершу провідник або стюарт пасажирського поїзда роблять усне зауваження такому пасажирові. Якщо він не дослухався зауваження, начальник поїзда приймає рішення щодо виклику поліції на наступну станцію.

Однак обов'язково має бути хоча б ще дві людини поруч, які можуть підтвердити те, що людина в неадекватному стані.

Крім того, на вимогу начальника поїзда зупинка може бути технічною. Якщо ситуація виходить з-під контролю, то поліцію викликають на найближчий пункт.

Після прибуття поїзда на станцію в присутності поліції складають акт з підписами двох свідків.

Тоді працівники поїзда разом з начальником поїзда ухвалюють рішення щодо можливості подальшої поїздки пасажира. Як правило, якщо викликали поліцію, якщо є очевидні ознаки сп'яніння, наркотичного стану чи то іншого неадекватного стану, тоді пасажира знімають з поїзда.

Бажано також робити фото- або відеозйомку неадекватної поведінки пасажира, аби буди додаткові докази.

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