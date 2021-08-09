Катерина повідомила, що неприйнятна ситуація розпочалася ще у Львові, коли вона разом із товаришкою зайшли до свого купе. З ними їхав чоловік, який поводив себе неадекватно та розпивав алкогольні напої.

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Він чи не одразу поставив дивне запитання пасажиркам: "Девачки, вы голенькие спите или переодеваетесь?". Потім попутник виправдовувався, що просто сказав і нічого кримінального у цьому немає.

Пізніше до нього з іншого вагону прийшов друг і вже у двох не давали спати пасажирками, голосно говорячи та слухаючи музику.

Провідниця та начальник потяга та поліція розводили руками

Катерина не витримала нахабної поведінки попутника та поскаржилася на нього провідниці, яка повідомила про ситуацію начальника потяга.

Однак вони не змогли або ж не хотіли допомогти, заявляючи, що у нього є квиток і з ним нічого не можна зробити.

Наступне, що розповіла Катерина, – це як прокинулася від того, що чоловік схопив її за руку зі словами: "Ну что, принцесска, спиш или не спиш?".

Правоохоронці, яких викликали дівчата, також не допомогли та не змогли втихомирити пасажира.

​Історія закінчилася тим, що Катерина разом із подругою переселилися в інше купе, а дівчина, яка їхала з ними, змушена була подорожувати з неадекватом.