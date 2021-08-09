Екатерина сообщила, что неприемлемая ситуация началась еще во Львове, когда она вместе с подругой зашли в свое купе. С ними ехал мужчина, который вел себя неадекватно и распивал алкогольные напитки.

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Он едва ли не сразу задал странный вопрос пассажиркам: "Девочки, вы голенькие спите или переодеваетесь?". Позже попутчик оправдывался, что просто сказал и ничего криминального в этом нет.

Позже к нему из другого вагона пришел друг и уже в двух не давали спать пассажиркам, громко говоря и слушая музыку.

Проводница, начальник поезда и полиция разводили руками

Екатерина не выдержала наглого поведения попутчика и пожаловалась на него проводнице, сообщившей о ситуации начальника поезда.

Однако они не смогли или не хотели помочь, заявляя, что у него есть билет и с ним ничего нельзя сделать.

Следующее, что рассказала Екатерина, – это как проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесса, спишь или не спишь?".

Правоохранители, которых вызвали девушки, также не помогли и не смогли усмирить пассажира.

​История закончилась тем, что Екатерина вместе с подругой переселились в другое купе, а девушка, которая ехала с ними, вынуждена была путешествовать с неадекватом.