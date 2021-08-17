О том, как избавиться от неприятного соседа в поезде и чувствовать себя в безопасности, в эфире рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко.

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Шевченко отметил, что в ведомстве усилили меры безопасности и только в течение июля за нарушение общественного порядка высадили из поездов 53 пассажиров.

Что делать, чтобы нарушителя высадили из поезда

Первым делом дать соответствующий сигнал проводнику – он ездит в первом купе при входе в вагон. В новых вагонах есть даже кнопка вызова проводника.

Для него, как и для начальника поезда, существует целый алгоритм действий на эти случаи.

Сперва проводник или стюарт пассажирского поезда делают устное замечание такому пассажиру. Если он не прислушался, начальник поезда принимает решение о вызове полиции на следующую станцию.

Однако обязательно должно быть хотя бы еще два человека рядом, которые могут подтвердить то, что человек в неадекватном состоянии.

Кроме того, по требованию начальника поезда остановка может быть технической. Если ситуация выходит из-под контроля, то полицию вызывают на ближайший пункт.

По прибытии поезда на станцию в присутствии полиции составляют акт с подписями двух свидетелей.

Тогда работники поезда вместе с начальником поезда принимают решение о возможности дальнейшей поездки пассажира. Как правило, если вызвали полицию, если есть очевидные признаки опьянения, наркотического состояния или другого неадекватного состояния, тогда пассажира снимают с поезда.

Желательно также делать фото- или видеосъемку неадекватного поведения пассажира, чтобы были дополнительные доказательства.

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