По словам Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, вредитель представляет опасность исключительно для деревьев. Именно поэтому никаких ограничений на посещение зеленых зон или выгула на их территории домашних животных не предвидится.

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В Киеве вводят карантин из-за вредителя

Карантинные мероприятия распространяются на всю территорию столицы и, в частности, предусматривают:

проведение визуальной проверки деревьев для определения наличия карантинного организма;

отбор образцов и направление их на фитосанитарную экспертизу;

осуществление фитосанитарных процедур, в частности обработка зараженных деревьев под действием механических, химических или термических факторов;

в случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты – санитарная утилизация выявленных поврежденных деревьев.

В КГГА добавили, что массовое распространение узкозлатки ясеневой изумрудной может представлять реальную угрозу полного исчезновения ясеня – одной из ценных лесных пород.

Карантин будет введен соответствующим распоряжением КГВА, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании и на официальной интернет-странице Госпродпотребслужбы Украины,

– говорится в заявлении.

К слову, ранее в Министерстве здравоохранения опровергли сообщения о нашествии ядовитых пауков в Украине. Сейчас массового обращения за медпомощью из-за пауков не было.