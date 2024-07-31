В Минздраве заявили, что публикации о якобы "нашествии" ядовитых пауков в Украине является очередным проявлением "обострения" у российских пропагандистов.

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Действительно ли Украину атакуют пауки

Некоторые российские издания даже связывают эту таинственную "атаку пауков" с деятельностью не менее таинственных "американских биолабораторий.

Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый – нашествие ядовитых пауков,

– написали в Минздраве.

По словам министерства, реальность, как всегда, гораздо прозаичнее. Пока ни одного массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай – укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.

В ведомстве объяснили, что нынешняя аномальная жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было.

Важно! В Минздраве добавили, что если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте – просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются.