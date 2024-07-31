У МОЗ заявили, що публікації про нібито "навалу" отруйних павуків в Україні є черговим проявом "загостренням" у російських пропагандистів.

Читайте також Діпфейки, інфоалібі та теорії змов: чому в соцмережах панує хаос і як від цього вберегтися

Чи справді Україну атакують павуки

Деякі російські видання навіть пов'язують цю таємничу "атаку павуків" з діяльністю не менш таємничих "американських біолабораторій.

Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків,

– написали в МОЗ.

За словами міністерства, реальність, як завжди, набагато прозаїчніша. Наразі жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний.

У відомстві пояснили, що цьогорічна аномальна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того. Летальних випадків не було.

Важливо! В МОЗ додали, що якщо вам раптом "пощастить" зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте – просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються.