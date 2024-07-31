У МОЗ заявили, що публікації про нібито "навалу" отруйних павуків в Україні є черговим проявом "загостренням" у російських пропагандистів.
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Чи справді Україну атакують павуки
Деякі російські видання навіть пов'язують цю таємничу "атаку павуків" з діяльністю не менш таємничих "американських біолабораторій.
Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків,
– написали в МОЗ.
За словами міністерства, реальність, як завжди, набагато прозаїчніша. Наразі жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний.
У відомстві пояснили, що цьогорічна аномальна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того. Летальних випадків не було.