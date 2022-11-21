Сейчас на улицах Киева работают 195 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 56 единиц техники управляющих компаний и зеленстроев. Об этом сообщили в городской государственной администрации.

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Какая ситуация в столице

Как стало известно, ночью и утром 21 ноября улицы чистят и обрабатывают противогололедными средствами. Сейчас задействованы 147 работников в составе 26 бригад по ручной уборке, которые очищают остановки общественного транспорта, узкие тротуары и лестницы.

Дорожники вывозят снег – за выходные на специализированные площадки для складирования снега перевезено 350 тонн. К очистке территорий также привлечены 26 единиц техники и 672 работника зеленстроев. За сегодняшнее утро уже использовано 14,4 тонн противогололедной смеси,

– отметили в КГГА.

Также снег убирают около 2 600 работников и задействовано более 30 единиц техники управляющих компаний.

Что происходит на дорогах Киева / фото КГГА

В Киеве прогнозируют новые снегопады

В течение 21 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. Ночью ожидаются новые снегопады. Поэтому водителей просят быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать уборочной технике.

"Призываем автовладельцев, по возможности, оставить авто дома во время снегопада. Не создавайте пробки, в них также стоит дорожная техника и не может эффективно работать. Пешеходов просим быть осторожными и не забывать носить фликеры (светоотражатели – 24 канал) в темное время суток" , – подчеркнули в КГГА.

Напомним, 20 ноября в Киеве из-за ночных заморозков на дорогах образовался гололед, а днем ​​и вечером были осадки снега. Поэтому киевлян призывали не выезжать на дороги.

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