Наразі на вулицях Києва працюють 195 одиниць спецтехніки "Київавтодору" та 56 одиниць техніки керуючих компаній та зеленбудів. Про це повідомили у міській державній адміністрації.

​До теми Київ накрив перший серйозний снігопад: комунальники працювали всю ніч

Яка ситуація у столиці

Як стало відомо, протягом ночі і вранці 21 листопада вулиці чистять та обробляють протиожеледними засобами. Нині задіяні 147 працівників у складі 26 бригад з ручного прибирання, які очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари та сходи.

Дорожники вивозять сніг – за вихідні на спеціалізовані майданчики для складування снігу перевезено 350 тонн. До очищення територій також залучено 26 одиниць техніки та 672 працівники зеленбудів. За сьогоднішній ранок вже використано 14,4 тонн протиожеледної суміші,

– зазначили у КМДА.

Також сніг прибирають майже 2 600 працівників та задіяно понад 30 одиниць техніки керуючих компаній.

Що відбувається на дорогах Києва / фото КМДА

У Києві прогнозують нові снігопади

Протягом 21 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі очікуються нові снігопади. Тому водіїв просять бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати прибиральній техніці.

"Закликаємо автовласників, за можливості, залишити авто вдома під час снігопаду. Не створюйте затори, у них також стоїть дорожня техніка і не може ефективно працювати. Пішоходів просимо бути обережними та не забувати носити флікери (світловідбивачі – 24 канал) у темний час доби", – наголосили у КМДА.

Нагадаємо, 20 листопада у Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері були опади снігу. Через це киян закликали не виїжджати на дороги.

Варте уваги – В Україні випав перший сніг: дивіться відео