У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що комунальні служби столиці всю ніч чистили місто від наслідків негоди.
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У столиці перший снігопад
Бригади працівників та загони спеціальної техніки прибирали сніг на дорогах, мостах, тротуарах та велодоріжках і до ранку практично впоралися з основним обсягом роботи.
Станом на ранок робота по розчищенню від снігу триває.
За інформацією КМДА, наразі у Києві працює 302 одиниці спецтехніки. Вузькі пішохідні доріжки, сходи надземних і підземних переходів, зупинки громадського транспорту прибирають 136 працівників у складі 25 бригад. Удень кількість працівників збільшать.
Протягом ночі роботи ускладнював крижаний дощ, у який переходив снігопад.
Нагадаємо, що днем раніше у Київській ОВА попереджали про негоду. Там закликали водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватись безпечної дистанції.
У КМДА також попросили не створювати затори. Слід подбати про паркування: не залишати автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів. Пішоходам нагадують про світловідбивні елементи на одязі.
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Відключення світла у Києві
Фахівцям Укренерго вдалося збалансувати українську енергосистему, яка сильно постраждала внаслідок російських обстрілів. Тепер у Києві замість екстрених будуть стабілізаційні відключення світла за графіком.
Раніше повідомляли, що повний блекаут в Києві теоретично можливий. Це пов'язано зі значними руйнаціями підстанцій, які перекидають електроенергію з одного місця країни в інше.
Однак якщо вдасться вчасно ремонтувати руйнації, забезпечимо себе обладнанням та швидко все відновлюватимемо, то вірогідність повного блекауту буде низькою.
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