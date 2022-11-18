Буде гірше, якщо ми не зможемо включити систему. Про це розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Така ситуація може бути. Все через значні руйнації підстанцій, які перекидають електроенергію з одного місця країни в інше.

Блекауту можна уникнути

Однак Сахарук зазначив, якщо ми вчасно ремонтуватимемо руйнації, забезпечимо себе обладнанням та швидко все відновлюватимемо, то вірогідність повного блекауту буде низькою.

Від рівня руйнації залежить, скільки часу потрібно, щоб подати світло за тимчасовою схемою. За словами Сахарука, це день, два або більше. Однак для повного відновлення системи (до такого стану, який був до обстрілів) потрібно більше часу, бо необхідно закупити нове обладнання.

Обладнання не вистачає

Низьковольтне обладнання використовується для ремонту розподільчих мереж, а високовольтне – для ремонту ТЕЦ. Директор розповів, що першого обладнання вистачає, а другого – ні. Для його закупівлі потрібно більше комунікації з донорами та партнерами, а також необхідні кошти.

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